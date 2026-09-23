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epravda.com.ua logoepravda
23 Septembrie 2026, 14:41
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Lumea se pregătește pentru scumpirea pâinii: Prețurile la grâu au crescut

Prețurile mondiale la grâu au crescut brusc din cauza atacurilor asupra navelor și infrastructurii portuare, care, din iulie, au oprit practic transporturile de mărfuri din regiunea Mării Negre.

Lumea se pregătește pentru scumpirea pâinii: prețurile la grâu au crescut cu 40%.
Lumea se pregătește pentru scumpirea pâinii: prețurile la grâu au crescut cu 40%.

La 23 septembrie, contractele futures pe grâu de la Chicago au crescut cu 40% față de minimele din iunie și au atins cel mai înalt nivel din ultimii trei ani și jumătate, transmite epravda.com.ua, citând reuters.com

Cei mai mari importatori din Asia, Orientul Mijlociu și Africa mizau pe livrări din Ucraina și Rusia, însă acum sunt nevoiți să caute alternative.

Mulți cumpărători au amânat timp de câteva luni achizițiile, în așteptarea unui acord care ar fi permis reluarea livrărilor din Marea Neagră. Acum, stocurile lor se reduc, în special în țările asiatice dependente de importuri.

Reuters se așteaptă ca concurența pentru cerealele disponibile să se intensifice până la sfârșitul anului, când recolta din Emisfera Sudică va începe să ajungă pe piață. Până atunci, prețurile ar putea crește și mai mult.

Scumpirea grâului creează, de asemenea, riscul unui nou val de inflație alimentară pentru țările care depind cel mai mult de importurile de cereale.

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