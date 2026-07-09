Lumea este în pragul unei noi crize din cauza deficitului de motorină.

Lumea se află în pragul unei noi crize legate de aprovizionarea cu motorină, deoarece interdicția Rusiei la export s-a suprapus cu consecințele războiului cu Iranul.

Despre acest lucru a anunțat joi, 9 iulie, ziarul Financial Times (FT). Potrivit estimărilor sale, în acest context se așteaptă o creștere a prețurilor pentru șoferi și fermieri, iar eforturile de a ține sub control inflația ar putea fi amenințate, transmite dw.com.

Guvernul Rusiei a interzis până la 31 iulie exportul de motorină și combustibil pentru nave, precum și de gazoli. Președintele SUA, Donald Trump, a declarat la rândul său pe 8 iulie că, după o nouă escaladare a conflictului cu Iranul, regimul de încetare a focului nu mai este valabil. În acest context, livrările de motorină și alte produse petroliere prin Golful Persic au scăzut din nou la un nivel minim din cauza amenințării unor noi atacuri iraniene în Strâmtoarea Ormuz.

Prețurile angro la motorină în Europa au crescut vertiginos. Prima la contractele futures europene pentru motorină față de prețul țițeiului brut a atins pe 8 iulie un record de 60,7 dolari (53,1 euro) pe baril.

În ciuda scăderii recente a prețurilor la țițeiul brut – acestea au coborât de la maximele de peste 100 de dolari (87 euro) pe baril în timpul războiului cu Iranul până la aproximativ 70 de dolari (61 euro) – motorina se tranzacționează în continuare la un preț apropiat de 135 de dolari (118 euro) pe baril.

Neil Crosby, de la compania Sparta, specializată în analiza datelor din sectorul energetic, a avertizat că interdicția rusă ar putea duce la un deficit în regiuni precum Africa, America Latină și Asia de Sud-Est.

De la sfârșitul lunii mai, în condițiile înmulțirii atacurilor Ucrainei asupra rafinăriilor de petrol (RNP) și a obiectivelor din sectorul energetic, în Rusia s-a format o lipsă acută de benzină și motorină. Din cauza deficitului, locuitorii țării sunt nevoiți să stea ore întregi la coadă la benzinării, iar multe stații nu funcționează deloc. La începutul lunii iulie, potrivit calculelor agenției RBC, numărul regiunilor în care sunt aplicate anumite măsuri privind vânzarea combustibilului s-a apropiat de 60. În statistici sunt incluse și teritoriile ucrainene ocupate.