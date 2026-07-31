Lukașenko a ordonat trimiterea „agricultorilor neglijenți” la armată.

Decizia de a trimite la serviciul în armată lucrători agricoli neconformi cu disciplina nu are legătură cu „batjocorirea oamenilor”, a declarat guvernul din Belarus.

Președintele Belarusului, Alexandr Lukașenko, joi, 30 iulie, și-a explicat dispoziția de a trimite agrarienii care nu reușesc să-și îndeplinească sarcinile în timpul recoltării la așa-numitele „lucrări de educație militară”. „Nu este ca să speriem pe cineva sau să completăm rândurile armatei. Dacă nu vrei să lucrezi la această muncă, te vom verifica la altă muncă. La o muncă normală, de bărbați și de femei - în armată”, a declarat Lukașenko în timpul unei vizite de lucru în regiunea Brest. Potrivit acestuia, nu este vorba despre „hărțuirea oamenilor”, ci despre posibilitatea de a „se afirma la o altă muncă - o muncă grea, de bărbați”. În același timp, Lukașenko a exprimat convingerea că belarușii pot obține multe dacă, la toate nivelurile, va fi pusă la punct disciplina muncii și cea tehnologică, transmite agenția guvernamentală BelTA, scrie dw.com.

Trimiterea angajaților indisciplinați din agricultură la serviciul în armată a fost dispusă de guvernul Belarusului la 21 iulie, declarând: „Pe toți cei care nu știu să muncească - în armată și la granița de sud. În pădure. Acolo sunt băieții noștri, forțele operațiunilor speciale, după ordinul meu, dispersate de-a lungul graniței ucrainene”.

Șeful administrației lui Lukașenko, Dmitri Krutoi, la 22 iulie a precizat că aceste mobilizări militare vor dura două-trei luni. Potrivit acestuia, președintele Belarusului a introdus „cel mai dur regim, de mobilizare”, al recoltării, iar în subordinea Ministerului Apărării al țării vor fi trimiși „angajați neglijenți, sancționați, cei care fură, bețivii, leneșii și oamenii fără chef de muncă”. Condițiile de serviciu pentru ei vor fi „spartane”, iar „leneșilor” li se va oferi posibilitatea de a-și îmbunătăți propria formă fizică, precum și de a-și corecta „greșelile” printr-o muncă utilă în beneficiul armatei țării, a subliniat Dmitri Krutoi.