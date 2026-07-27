Londra va transfera Kievului drepturile asupra tehnologiei de război electronic Stone Cloak.

Prim-ministrul Marii Britanii, Andy Burnham, a promis să transmită Ucrainei drepturile asupra noului sistem de război electronic Stone Cloak.

Marea Britanie va transfera Ucrainei drepturile de proprietate intelectuală asupra noului său sistem de război electronic (REB) Stone Cloak. Acest lucru va permite Kievului să îl producă la scară industrială, relatează duminică, 26 iulie, presa britanică, citând o declarație a prim-ministrului Andy Burnham, scrie dw.com.

„Stone Cloak este cea mai bună dintre inovațiile naționale britanice, testată pe front. Ea va juca un rol vital în asigurarea securității ambelor țări”, a declarat prim-ministrul.

„Marea Britanie este umăr la umăr cu Ucraina, iar sprijinul nostru rămâne neclintit”, a adăugat Burnham. Potrivit acestuia, „Rusia nu trebuie să aibă nicio îndoială în privința hotărârii noastre, iar noi nu vom ceda până când nu vom obține o pace durabilă și justă pentru Ucraina”.

Stone Cloak sunt dispozitive de dimensiunea aproximativă a unui laptop. Anterior, Marea Britanie a transmis Ucrainei mii de astfel de sisteme pentru a face dronele ucrainene invizibile pentru apărarea antiaeriană rusă. Londra intenționează să utilizeze Stone Cloak și în noua armă britanică cu rază lungă de acțiune, inclusiv în cadrul proiectului Brakestop pentru dezvoltarea rachetelor de croazieră ieftine.

Zelenski - primul lider străin primit de Burnham

Luni, 27 iulie, Burnham îl va primi pe Vladimir Zelenski. Acesta va fi primul oaspete străin al prim-ministrului britanic de la preluarea mandatului său. Potrivit lui Burnham, această vizită va sublinia sprijinul „neclintit” al Londrei pentru Kiev.

Politicienii vor vizita o bază navală unde militarii ucraineni se antrenează. Acolo, liderii vor discuta cu militari ucraineni și britanici care au participat la exercițiile Sea Breeze - manevre comune a 15 țări pentru exersarea deminării și a altor operațiuni maritime în Marea Neagră.