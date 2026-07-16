Locuitorii Letoniei doboară cu mâna lor dronele serviciilor comunale, considerându-le spionaj.

În Letonia, angajații companiei Sadales tīkls, care verifică rețelele electrice cu ajutorul dronelor, se confruntă tot mai des cu reacții agresive din partea localnicilor față de aceste aparate de zbor.

Potrivit publicației Lente, oamenii confundă din greșeală dronele cu aparate de spionaj sau militare și încearcă să le deterioreze, transmite rbc.ua.

Potrivit companiei, locuitorii aruncă pietre și obiecte din lemn în drone, le stropește cu apă și amenință piloții. Astfel de acțiuni nu doar cauzează daune materiale, ci creează și riscuri pentru siguranța angajaților.

Sadales tīkls a explicat că folosește drone pentru inspecția liniilor electrice încă de la începutul acestui an. Dronele ajută la identificarea rapidă a defectelor și a potențialelor probleme ale rețelei, ceea ce permite prevenirea avariilor și a întreruperilor neplanificate ale energiei electrice.

Compania subliniază că tehnologia accelerează semnificativ verificarea infrastructurii. Lucrările care anterior puteau dura câteva ore și necesitau deplasarea angajaților în zone îndepărtate sau păduri sunt acum realizate în câteva minute. În 2026, compania plănuiește să inspecteze cu ajutorul dronelor aproximativ 10.000 de kilometri de linii electrice.

Specialiștii în energie menționează că dronele nu sunt folosite pentru supravegherea proprietăților private. Ele zboară exclusiv de-a lungul liniilor electrice și în zonele de protecție. Piloții se află în imediata apropiere a dronelor, în zona de vizibilitate directă, dețin documente oficiale și sunt pregătiți să explice scopul zborului.

În plus, compania informează în prealabil proprietarii terenurilor despre lucrările planificate. Informațiile despre rutele de zbor sunt, de asemenea, disponibile public.

Sadales tīkls a făcut apel către locuitori să nu recurgă la acțiuni agresive și să clarifice mai întâi scopul zborurilor. Compania a subliniat că utilizarea dronelor este un element important în modernizarea rețelelor electrice și contribuie la asigurarea unui alimentări stabile cu energie electrică în întreaga țară.