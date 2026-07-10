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eurointegration.com.ua logoeurointegration
10 Iulie 2026, 22:53
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Localurile din Estonia vor fi obligate să renunțe la ambalajele de unică folosință pentru alimente și băuturi

În Estonia a fost inițiată o modificare conform căreia, începând cu anul 2028, toate localurile de alimentație publică și cluburile vor trebui să renunțe la ambalajele de unică folosință pentru a proteja mediul.

Localurile din Estonia vor fi obligate să renunțe la ambalajele de unică folosință pentru alimente și băuturi.
Localurile din Estonia vor fi obligate să renunțe la ambalajele de unică folosință pentru alimente și băuturi.

Conform proiectului de hotărâre propus de Ministerul pentru Schimbări Climatice, toate unitățile de alimentație publică și divertisment din Estonia vor fi obligate, începând cu anul 2028, să utilizeze recipiente reutilizabile pentru mâncare și băuturi consumate în incinta localului, transmite eurointegration.com.ua, citând err.ee.

Cafenelele și restaurantele din țară folosesc în principal veselă, în timp ce ambalajele de unică folosință rămân cele mai răspândite în unitățile de tip fast-food și cinematografe, generând zilnic volume mari de deșeuri.

Ambalajele de unică folosință vor rămâne permise pentru cumpărarea mâncării sau băuturilor la pachet. În paralel, se propune crearea unui sistem de „depozite” – astfel încât cumpărătorul să poată lua mâncarea sau băutura într-un recipient reutilizabil, cum ar fi o farfurie sau un pahar, și apoi să returneze vesela companiei.

Ministerul a subliniat că cheltuielile pentru spălarea veselei vor fi mai mici pentru afaceri decât costurile achiziției și evacuării constante a deșeurilor din ambalaje de unică folosință.

Unele unități estoniene raportează că aproximativ 15% dintre clienții lor vin pentru „cafea la pachet” cu propriile căni termo, iar acest procent crește treptat.

Sursă
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