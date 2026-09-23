Lituania, Letonia și Estonia cer alocarea a 500 de milioane de euro pentru protecția împotriva dronelor.

Lituania, Letonia și Estonia au solicitat Comisiei Europene (CE) să le aloce de urgență 500 de milioane de euro pentru consolidarea protecției împotriva dronelor.

Scrisoarea corespunzătoare a fost transmisă de miniștrii Apărării din cele trei țări.

Apelul adresat președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost semnat de ministrul lituanian Robertas Kaunas, precum și de omologii săi leton și eston, Raivis Melnis și Martin Herem, scrie iltalehti.fi.

Țările baltice se așteaptă ca răspunsul să fie pozitiv și să vină în decurs de câteva săptămâni, notează sursele. Acestea speră că fondurile UE vor putea fi alocate deja în 2026.

Țările au justificat necesitatea finanțării suplimentare prin „amenințarea crescută din partea Rusiei”. Ele consideră că Moscova ar putea lansa atacuri cu drone asupra flancului estic al NATO, pentru a testa disponibilitatea alianței de a activa articolul 5 al Tratatului Atlanticului de Nord.