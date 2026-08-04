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meduza.io logomeduza
4 August 2026, 15:09
6 039
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Lipsă de precipitații pe parcursul unei luni, înregistrată la Londra pentru prima dată în 155 de ani

Stația meteorologică din Grădinile Botanice Regale Kew din Londra a înregistrat, în luna iulie, lipsa precipitațiilor în oraș pe parcursul întregii luni calendaristice.

Lipsă de precipitații pe parcursul unei luni, înregistrată la Londra pentru prima dată în 155 de ani.
Lipsă de precipitații pe parcursul unei luni, înregistrată la Londra pentru prima dată în 155 de ani.

Acest lucru s-a întâmplat pentru prima dată în toată istoria observațiilor — din 1871, transmite meduza.io.

Un indicator similar a fost înregistrat de Agenția pentru Protecția Mediului în sud-vestul Londrei. După cum menționează publicația London Centric, în luna iulie, în unele cartiere ale orașului au existat doar ploi ușoare, de scurtă durată.

Valul de caniculă puternică în Europa de Vest a început în luna mai. Iunie 2026 a devenit cea mai caldă lună din toată istoria observațiilor din regiune. O căldură anormală a fost înregistrată atât la începutul, cât și la sfârșitul lunii iulie. Căldura record din Europa a dus la scăderea nivelului apei în Dunăre până la minimele din ultimii 30 de ani.

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