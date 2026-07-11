Liderul suprem al Iranului a promis să se răzbune pe SUA pentru moartea lui Ali Khamenei

Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a jurat că Iranul și poporul său se vor răzbuna pentru moartea tatălui său, Ali Khamenei, precum și a altor iranieni victime ale atacurilor americano-israeliene.

„Să știe că acest lucru nu depinde de faptul dacă noi sau alți conducători vom fi în viață. Scopul va fi atins, iar în curând fiecare om liber din această lume va face parte din această misiune divină”, a declarat Khamenei.

Declarația a fost difuzată de serviciul de presă al Corpului Gardienilor Revoluției Islamice. În KGRI s-a precizat că este un fragment din discursul lui Mojtaba Khamenei, pregătit cu ocazia înmormântării lui Ali Khamenei. Citatul complet sună astfel: „Răzbunarea este voința poporului nostru și va fi îndeplinită. În curând toate popoarele libere ale lumii își vor îndeplini partea acestei misiuni divine... Jurăm să ne răzbunăm pe ucigașii fără onoare pentru sângele tău curat și sângele tuturor martirilor. Fie că trăim sau nu, voința va fi îndeplinită”.

Ali Khamenei, în vârstă de 86 de ani, a murit în urma unui atac asupra reședinței sale pe 28 februarie, în prima zi a operațiunii americano-israeliene. Lider suprem a fost numit unul dintre fiii săi, Mojtaba Khamenei. De la numire, acesta nu a apărut niciodată în public.

Mass-media a scris despre starea gravă a sănătății sale. Autoritățile iraniene au confirmat că a fost rănit în urma atacului SUA, dar au susținut că rănile au fost ușoare. De la începutul lunii iulie, în Iran au avut loc funeraliile lui Ali Khamenei. Timp de câteva zile, evenimentele s-au desfășurat la Teheran, apoi corpul a fost dus în Irak, în orașele sfinte pentru șiiți, Najaf și Kerbela. Pe 9 iulie, Ali Khamenei a fost înmormântat în orașul său natal din Iran, Mashhad.