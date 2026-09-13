„Leul de Aur” al Festivalului de la Veneția a fost câștigat de filmul „Femeie necunoscută” al lui May el-Toukhy.

Trofeul „Leul de Aur”, marele premiu al celei de-a 83-a ediții a Festivalului de la Veneția, a fost câștigat de filmul „Femeia necunoscută”, regizat de cineasta daneză May el-Toukhy

Totodată, premiul Marelui Juriu a fost acordat filmului „Posibila iubire” de Lee Chang-dong, scrie meduza.io

Cineasta spune povestea lui Marie, o fostă bonă care acum se căsătorește cu angajatorul său. Acțiunea se desfășoară în Danemarca postbelică, iar eroina trebuie să se căsătorească cât mai curând posibil, pentru ca societatea să nu se răfuiască cu ea din cauza trecutului ei.

Premiul „Leul de Argint” pentru cel mai bun regizor i-a fost acordat lui Ilya Khrzhanovsky pentru filmul „DAU”.

Premiul special al juriului a revenit documentarului „NAZA”, realizat de regizorii israelieni Yuval Abraham și Rachel Szor.

Premiile pentru cel mai bun rol masculin și feminin („Cupa Volpi”) au fost câștigate de John Malkovich (filmul „Calul sălbatic numărul nouă”) și Mathilde Arcel (filmul „Femeia necunoscută”).

La categoria pentru cel mai bun scenariu au câștigat Stéphane Brizé, Coralie Amédéo și Olivier Gorce (filmul „Micul soldat bun”).