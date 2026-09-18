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rtvi.com logortvi
18 Septembrie 2026, 08:35
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Le Pen i-a prezis Ucrainei un „Război de o sută de ani” și s-a pronunțat pentru un dialog cu Putin

Două scenarii de evoluție a conflictului ruso-ucrainean sunt: extinderea acestuia până la cel de-al Treilea Război Mondial sau trecerea la formatul Războiului de O Sută de Ani.

Le Pen i-a prezis Ucrainei un „Război de o sută de ani” și s-a pronunțat pentru un dialog cu Putin.
Le Pen i-a prezis Ucrainei un „Război de o sută de ani” și s-a pronunțat pentru un dialog cu Putin.

Această opinie a fost exprimată de lidera partidului francez de extremă dreapta „Adunarea Națională” și candidata la președinția republicii, Marine Le Pen, transmite rtvi.com.

„Cu orice preț trebuie organizată o mare conferință privind soluționarea pașnică, pentru a pune capăt acestui conflict, deoarece fie NATO va intra în acest război și va fi Al Treilea Război Mondial, fie vom fi martorii unui Război de o sută de ani”, a declarat Le Pen.

De asemenea, ea a atras atenția că ostilitățile din Ucraina durează mai mult decât Primul Război Mondial și s-a indignat că acest fapt nu devine parte a dezbaterii publice.

Le Pen a declarat că ar dori să intre în dialog cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, și cu președintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski, exprimând totodată dorința de a include în procesul de negocieri Germania, Polonia, Turcia și alte țări.

Potrivit liderei partidului „Adunarea Națională”, Franța are în față o misiune istorică: crearea condițiilor pentru negocieri care ar putea contribui la încheierea păcii.

În plus, Le Pen și-a exprimat convingerea că Franța nu mai este capabilă să ofere Kievului sprijin financiar la nivelul anterior. Totodată, ea a menționat că revizuirea volumului ajutorului nu trebuie privită drept un „act de ostilitate față de Ucraina” și a declarat că Parisul este gata să continue instruirea militarilor ucraineni, precum și să livreze echipamentul necesar.

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