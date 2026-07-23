Lavrov și Rubio au avut negocieri în Filipine: Întâlnirea a durat 35 de minute.

Ministrul Afacerilor Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, și senatorul american Marco Rubio s-au întâlnit în Manila, Filipine, în marja summitului ASEAN.

Despre aceasta a anunțat purtătoarea de cuvânt oficială a MAE rus, Maria Zaharova. „Interfax” transmite că negocierile au durat 35 de minute, scrie meduza.io.

MAE al Rusiei a declarat că în cadrul întâlnirii „a avut loc un schimb detaliat de opinii pe o gamă largă de subiecte bilaterale și internaționale”. În timpul discuțiilor despre războiul din Ucraina, Lavrov i-a relatat lui Rubio despre „situația reală de pe linia de contact” și a „subliniat inadmisibilitatea continuării aprovizionării regimului de la Kiev cu armament”. De asemenea, Lavrov a „confirmat disponibilitatea părții ruse pentru o soluționare politico-diplomatică a conflictului” și „angajamentul față de propunerile” înaintate de partea americană la summitul de la Anchorage.

Înainte de întâlnire, Rubio a declarat jurnaliștilor că unul dintre subiectele discuției va fi războiul Rusiei cu Ucraina. El a menționat că SUA sunt în continuare pregătite să joace un rol în încetarea conflictului, „dacă va apărea o astfel de oportunitate”. „Consider că acum și rușii, după părerea mea, vor fi de acord cu asta. SUA sunt probabil singura țară din lume care poate juca un astfel de rol”, a spus șeful Departamentului de Stat.

Rubio a afirmat că aceste eforturi „au scăzut puțin în ultimele câteva luni”, dar a adăugat că întâlnirea va arăta dacă există posibilitatea de a relua negocierile.

Lavrov a mai spus că intenționează să discute cu Rubio despre războiul ruso-ucrainean, menționând că șeful Departamentului de Stat a „comentat recent rezultatele de la Anchorage într-un mod destul de ambiguu”.

Aceasta este a patra întâlnire dintre Lavrov și Rubio din 2025. Anterior s-au întâlnit la Riad, Kuala Lumpur și New York.