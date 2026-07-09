Lansarea producției de rachete Patriot la Kiev va dura ani.

Promisiunea președintelui SUA, Donald Trump, privind producția rachetelor Patriot în Ucraina nu poate fi realizată rapid din cauza complexității tehnologiilor, controlului strict al SUA și suprasolicitării lanțurilor logistice.

Potrivit evaluării Bloomberg, promisiunea președintelui SUA, Donald Trump, de a permite Ucrainei să producă rachete pentru sistemul antiaerian Patriot nu poate fi realizată pe termen scurt. Organizarea producției acestora în Ucraina, mai ales la scară largă, va fi o sarcină extrem de dificilă pe ani de zile din cauza complexității tehnice a rachetelor și a controlului strict al SUA asupra tehnologiilor aferente, scrie agenția miercuri, 8 iulie, transmite dw.com.

Gradul acestei dificultăți depinde de tipul exact de rachete care se intenționează a fi produse pe noua linie. Modificarea PAC-3, care costă aproximativ 5 milioane de dolari pentru o rachetă, capabilă să intercepteze rachete balistice și fiind unul dintre cele mai avansate mijloace de apărare antiaeriană din lume, este produsă doar în două țări - SUA și Japonia, precizează Bloomberg.

Expert Bloomberg: Producția durează ani de zile

Potrivit expertului principal în domeniul apărării de la Bloomberg Economics, Becky Wasser, producția unei rachete Patriot durează ani de zile, ceea ce înseamnă că nu va fi posibil să se organizeze producția acestora în Ucraina în termenul scurt necesar țării. „Mai mult, experiența Ucrainei în producția rapidă de drone și rachete poate să nu fie aplicabilă pentru producția Patriot din cauza controlului strict al SUA asupra tehnologiilor aferente”, consideră ea.

În plus, lanțurile de aprovizionare pentru producția curentă sunt deja suprasolicitate, iar deschiderea unei noi linii va necesita echipamente specializate și instruirea personalului. Acest lucru va crește, de asemenea, timpul de implementare a proiectului, subliniază agenția.

Bloomberg mai notează că orice fabrică nouă de armament pe teritoriul Ucrainei va deveni o țintă prioritară pentru atacurile rusești. În acest context, unii experți sugerează că Ucraina ar trebui să construiască fabrica de producție a rachetelor Patriot într-un loc mai sigur, de exemplu în Polonia.

Trump a promis să acorde Kievului licență pentru producția rachetelor Patriot

Anterior în aceeași zi, Trump, în cadrul unei întâlniri cu omologul său ucrainean Vladimir Zelenski la summitul NATO de la Ankara, a declarat că SUA intenționează să acorde Ucrainei o licență pentru producția rachetelor pentru sistemul antiaerian Patriot. „Unul dintre subiectele despre care probabil vom vorbi astăzi este că le vom acorda dreptul să producă (rachete - Red.) Patriot”, a spus Trump. „Le vom arăta cum se face”.

În ultimele zile, atât Vladimir Zelenski, cât și alți reprezentanți ai conducerii ucrainene, în special purtătorul de cuvânt oficial al Forțelor Aeriene ale Ucrainei, Iurii Ignat, au declarat despre lipsa catastrofală a rachetelor interceptoare pentru sistemele Patriot în Ucraina. Astfel, potrivit lui Ignat, din această cauză, în timpul unui atac masiv rusesc în noaptea de 6 iulie, Forțele Armate ale Ucrainei nu au reușit să doboare niciuna dintre cele 29 de rachete balistice lansate de Rusia.