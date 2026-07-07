La o stațiune populară din Italia a fost interzis plimbatul în costum de baie.

Satul italian Varenna, de pe malul lacului Como, a introdus amenzi pentru turiștii care se plimbă pe străzi fără tricou sau în costum de baie.

Celor care încalcă li se aplică o amendă de la 50 la 200 de euro. Autoritățile din Varenna au explicat noile reguli prin necesitatea de a păstra aspectul localității și confortul locuitorilor, care se confruntă tot mai des cu consecințele turismului în masă, transmite eurointegration.com.ua citând theguardian.com.

În localitate trăiesc aproximativ 650 de persoane, în timp ce anual o vizitează sute de mii de turiști.

Conform noilor reguli, costumele de baie și torsul gol sunt permise doar pe plajele de la lac sau în timpul plimbărilor cu barca. În centrul localității, în magazine, restaurante, biserici și piețe, vizitatorii trebuie să fie îmbrăcați conform cerințelor locale.

De asemenea, autoritățile au limitat dimensiunea grupurilor turistice la 25 de persoane. Ghizilor li s-a interzis să folosească difuzoare, iar grupurile nu trebuie să blocheze străzile înguste și pavate din Varenna.

„Varenna este un sat minunat și suntem mândri că primim anual sute de mii de vizitatori din întreaga lume. Totuși, calitatea vieții locuitorilor noștri nu poate fi sacrificată pe altarul turismului de masă”, a declarat primarul din Varenna, Mauro Manzoni.

Recent a fost anunțat că în Grenoble, Franța, la patru ani după disputele legate de permisiunea acordată de fostul primar Eric Piolle pentru purtarea burkini în piscinele publice, tribunalul administrativ a emis o decizie pe fondul cauzei, confirmând suspendarea aplicării acestei prevederi, care fusese deja înregistrată în cadrul procedurii judiciare preliminare.