La Londra va avea loc campionatul de curățare a geamurilor.

În fiecare an, la Londra se adună profesioniști din diferite țări care spală geamuri, pentru a stabili cine le curăță mai repede și mai bine.

Pentru majoritatea oamenilor, spălatul geamurilor este o treabă obișnuită de acasă. Dar pentru profesioniști este un adevărat sport, unde contează secundele, iar cea mai mică urmă rămasă pe sticlă poate costa victoria. De aceea, în fiecare an, la Londra, Marea Britanie, se adună cei mai buni spălători de geamuri din diferite țări ale lumii pentru a se duela pentru titlul de campion. Despre acest lucru scrie The Independent.





La prima vedere, poate părea că spălatul unui geam este o chestiune simplă. Totuși, profesioniștii susțin că să duci această abilitate la nivelul competițiilor mondiale este mult mai greu decât pare.

Una dintre principalele legende ale campionatului este Terry Burrows, în vârstă de 71 de ani, despre care se spune că este adevăratul Usain Bolt printre spălătorii de geamuri.

În pofida vârstei sale, el participă și în prezent la Cupa Mondială de spălat geamuri și nu are de gând să-și încheie cariera.

„Ceea ce fac eu nu le este pe puterea nici măcar oamenilor care sunt de două ori mai tineri decât mine”, a spus Terry într-un interviu. „Nu se face pur și simplu așa — trebuie să te antrenezi!”.

Exact Burrows este autorul recordului mondial în vigoare. În 2009, el a spălat impecabil trei geamuri, fiecare cu dimensiunea de 114×114 cm, în doar 9,14 secunde. De atunci, acest rezultat nu a reușit să fie nici repetat, nici depășit de nimeni.

Regulile Cupei Mondiale de spălat geamuri sunt destul de simple, dar să le îndeplinească fără cusur pot doar cei mai experimentați participanți.

Fiecărui sportiv i se oferă același set de instrumente: o racletă standard de 30 cm cu mâner fix, un aplicator de 35 de centimetri (T-Bar), un accesoriu standard pentru acesta, o găleată cu apă, un produs de curățare și o singură lavetă.

Sarcina participanților este să spele cât mai rapid și cât mai bine trei geamuri, fiecare cu dimensiunea de 114×114 cm.

În timpul exercițiului, procesul este urmărit atent de trei arbitri. Participanții trec racleta peste sticlă cu mișcări caracteristice în formă de S, după care șterg marginile și verifică suprafața ca să nu rămână urme. După ce termină, ei strigă tare „Stop!", iar apoi cronometrul se oprește.

Chiar dacă viteza joacă un rol-cheie, victoria nu este decisă doar de timp.

Pentru fiecare bandă, fiecare picătură de apă sau fiecare linie rămasă pe oricare dintre cele trei geamuri, participantul primește o penalizare de 0,5 secunde. Iar dacă arbitrii depistează urme deosebit de evidente, se adaugă încă o secundă de penalizare.

Arbitrii urmează o pregătire specială și sunt instruiți să observe chiar și cele mai mici neajunsuri, astfel încât orice greșeală poate lipsi șansele la victorie.