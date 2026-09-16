La Kiev, în urma unui atac cu drone rusești, a ars un depozit cu recuzită al studioului „Kvartal 95”.

În urma atacului cu drone rusești asupra Kievului, în noaptea de 16 septembrie, a fost distrus un depozit în care era păstrată recuzita studioului „Kvartal 95”. Despre acest lucru a anunțat studioul însuși.

Potrivit acesteia, a fost distrus un număr mare de decoruri, costume și alte obiecte care au fost utilizate timp de 20 de ani în concertele, emisiunile TV, filmele și serialele „Kvartal 95”, transmite meduza.io.

„Armele rusești pot distruge bunuri. Dar ele nu ne pot opri. Continuăm să muncim, să scriem glume noi și să-i ajutăm pe apărătorii ucraineni. Toate concertele programate vor avea loc. Cu recuzită sau fără ea”, au declarat reprezentanții studioului.

Potrivit Serviciului de Stat al Ucrainei pentru Situații de Urgență, o dronă rusească a lovit un depozit din raionul Sviatoșînskîi al Kievului. Acolo a izbucnit un incendiu. O persoană a fost rănită.