La alergările cu tauri din Spania, 13 persoane au fost deja rănite în acest an.

Sute de mii de oameni umplu străzile înguste, de pe balcoane spectatorii aplaudă entuziasmați, iar în mijlocul mulțimii aleargă animale: la Pamplona au loc encierro — alergări cu tauri în cadrul festivalului San Fermín.

La cea mai mare sărbătoare din Spania, 13 participanți la alergări au suferit răni grave, au anunțat organizatorii. Un cetățean american de 29 de ani a fost lovit cu coarnele în brațul stâng în nordul orașului. Toți răniții sunt bărbați cu vârste între 18 și 68 de ani. Majoritatea au fost transportați la spitale cu contuzii, tăieturi și fracturi osoase, scrie bild.de.

San Fermin are loc între 6 și 14 iulie. În fiecare dimineață, tauri sunt alergați pe străzile orașului vechi către arenă, unde în a doua parte a zilei au loc lupte cu tauri.

Ultimul caz mortal a fost în 2009.

În timpul alergărilor, la care participă în principal tineri bărbați și care se desfășoară pe un traseu de aproximativ 825 de metri, participanții suferă anual răni. Din 1924 au fost înregistrate 16 decese, ultimul în 2009. Majoritatea celor decedați au fost răniți de lovituri cu coarnele.

Anul acesta, organizațiile pentru protecția animalelor au protestat împotriva acestui eveniment tradițional, care se desfășoară din 1591, dar care acum stârnește controverse chiar și în Spania. Cu toate acestea, festivalul continuă să atragă zeci de mii de turiști din întreaga lume. Despre Pamplona a scris în special scriitorul american Ernest Hemingway în primul său roman important „Fiesta” (1926).