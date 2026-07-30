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vinegret
30 Iulie 2026, 09:03
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La aeroportul din Praga, un pasager a glumit că este terorist și a rămas fără zbor

La aeroportul din Praga, un pasager a făcut o glumă extrem de nepotrivită în timpul controlului de securitate înainte de zbor și, în loc să zboare spre Istanbul, a fost nevoit să părăsească terminalul însoțit de poliție.

La aeroportul din Praga, un pasager a glumit că este terorist și a rămas fără zbor.
La aeroportul din Praga, un pasager a glumit că este terorist și a rămas fără zbor.

Bărbatul se îndrepta spre o vacanță în Turcia împreună cu cei doi copii minori. În timpul controlului premergător zborului, în Terminalul 1, angajații aeroportului au descoperit în bagajul său de mână un powerbank a cărui capacitate depășea limita permisă pentru transportul aerian, informează vinegret.cz.

La observația personalului, pasagerul a reacționat iritat și, în timpul discuției, a declarat impulsiv că este terorist.

„Sunt terorist”, a spus bărbatul, explicând ulterior că a fost doar o încercare nereușită de a face o glumă.

Totuși, astfel de declarații în aeroporturi declanșează automat proceduri de securitate, indiferent dacă au fost spuse în glumă sau în serios.

Angajații au chemat imediat la fața locului un echipaj al poliției pentru problemele străinilor (acest departament asigură securitatea în aeroport, - nota redacției), precum și specialiști în dezamorsarea bombelor.

Aceștia au percheziționat bărbatul și bagajele sale, dar nu au găsit obiecte periculoase.

Cu toate acestea, compania aeriană, după evaluarea situației, a decis să nu permită pasagerului îmbarcarea în zbor. În consecință, vacanța bărbatului și a copiilor săi a fost compromisă – polițiștii i-au escortat afară din aeroport.

Poliția a reamintit pasagerilor că cuvinte precum „bombă”, „terorist”, „explozibil” sau „armă” în zonele aeroportuare devin automat motiv de intervenție a serviciilor de securitate.

„Polițiștii și angajații serviciului de securitate al aeroportului nu pot și nu trebuie să evalueze dacă o astfel de declarație este o exagerare, o manifestare de iritare sau o glumă. Orice astfel de afirmație conduce la verificări, posibile întârzieri și, de regulă, la anularea călătoriei pe cheltuiala pasagerului”, a explicat reprezentantul poliției pentru problemele străinilor, Josef Urban.

Sursă
vinegret
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