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18 Septembrie 2026, 11:44
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La aeroportul din München a fost permis transportul lichidelor de până la 2 litri în bagajul de mână

Din 18 septembrie, pe toate liniile de control al pasagerilor de la Aeroportul München vor funcționa scanere CT moderne, care permit verificarea conținutului bagajelor fără restricțiile anterioare.

La aeroportul din München a fost permis transportul lichidelor de până la 2 litri în bagajul de mână.
La aeroportul din München a fost permis transportul lichidelor de până la 2 litri în bagajul de mână.

Acum, pasagerii vor putea transporta în bagajul de mână băuturi, șampon, parfum și alte lichide în recipiente de până la 2 litri. Recipientele mai mari vor trebui în continuare predate ca bagaj de cală, scrie dw.com.

Reguli similare sunt deja în vigoare, de exemplu, pe aeroportul din Nürnberg, precum și pe unele linii de control al pasagerilor de pe aeroporturile Köln/Bonn, Berlin-Brandenburg și Frankfurt.

Regulamentul privind transportul lichidelor în bagajul de mână în volume de cel mult 100 ml a fost introdus pe întreg teritoriul UE acum 20 de ani, după ce serviciile speciale britanice au anunțat, la 10 august 2006, dejucarea unui complot terorist care viza aruncarea în aer a mai multor avioane cu ajutorul explozibililor lichizi.

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