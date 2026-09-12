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unian.net logounian
12 Septembrie 2026, 10:25
9 606
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Kuweitul introduce permise de ședere cu o valabilitate de până la 10 ani

Kuweitul a introdus un permis de ședere cu o durată de până la 10 ani pentru anumite persoane care și-au pierdut cetățenia kuweitiană, oferindu-le astfel posibilitatea legală de a rămâne în țară în calitate de rezidenți străini.

Kuweit introduce un permis de ședere cu o valabilitate de până la 10 ani.
Kuweit introduce un permis de ședere cu o valabilitate de până la 10 ani.

Despre acest lucru scrie Antena3, transmite unian.net.

Noile prevederi au fost introduse printr-un decret emis de viceprim-ministrul și ministrul de Interne, șeicul Fahad Yousef Saud Al-Sabah.

„Potrivit noului articol 7-bis, acest drept poate fi obținut de persoanele cărora li s-a retras cetățenia kuweitiană în baza articolului 13, punctul 4 din Legea cetățeniei din 1959. Este vorba, în special, despre persoane naturalizate cărora li s-a retras cetățenia din motive precum un comportament considerat dăunător ordinii economice sau sociale a țării", se explică în material.

Această normă se aplică și persoanelor aflate în întreținerea celor menționați, care au dobândit cetățenia prin intermediul acestora și au fost incluse în decretul de retragere a cetățeniei. Pentru a beneficia de noul statut, solicitanții trebuie fie să-și redobândească cetățenia inițială, fie să obțină o alta.

„Este important de menționat că această măsură nu restabilește cetățenia kuweitiană și nu anulează decizia de retragere a acesteia. În schimb, ea oferă un statut juridic separat, care le permite persoanelor eligibile să rămână în Kuweit", se subliniază în publicație.

De asemenea, Kuweitul a modificat regulile privind perioada în care rezidenții străini pot rămâne în afara țării. Pentru majoritatea acestora, termenul este de șase luni, însă există excepții pentru persoanele care dețin statutul prevăzut de articolul 7-bis, pentru unii copii străini ai femeilor kuweitiene, proprietarii de imobile și investitorii care îndeplinesc anumite condiții.

„Pentru personalul casnic, regulile sunt mai stricte. Aceștia pot lipsi din Kuweit cel mult patru luni și riscă să-și piardă dreptul de ședere dacă depășesc acest termen fără o autorizație prealabilă", a avertizat publicația.

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