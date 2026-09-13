Kushner: Problema teritoriilor este cea mai dificilă în soluționarea conflictului ucrainean.

Ginerele președintelui SUA, Jared Kushner, a declarat că problema teritorială rămâne cea mai dificilă în negocierile privind soluționarea conflictului ruso-ucrainean.

Potrivit acestuia, frontul rămâne dinamic, iar dezvoltarea tehnologiilor militare influențează, de asemenea, cursul războiului și al procesului de negocieri, scrie novyny.live.

Kushner a făcut această declarație în timpul reuniunii anuale YES, organizate de Fundația Victor Pinchuk, transmite jurnalista Galina Ostapoveț.

Kushner a menționat că, după ce au lucrat cu ambele părți implicate în negocieri, SUA le înțeleg mai bine pozițiile și problemele care trebuie soluționate pentru încheierea războiului.

"Cea mai dificilă problemă rămâne — teritoriul", a declarat el.

Potrivit lui Kushner, problema teritorială nu poate fi examinată separat de situația de pe front. El a numit-o dinamică și a remarcat că noile tehnologii influențează tot mai mult desfășurarea acțiunilor militare.

Negociatorul american a explicat, de asemenea, că Ucraina și Rusia nu au deocamdată aceeași viziune asupra rezultatului dorit al războiului. Anume de aceea, potrivit lui, mediatorii trebuie să continue să lucreze cu ambele părți, să le asculte pozițiile și să caute puncte de convergență.

Kushner a subliniat că sarcina negociatorilor nu constă în simpla transmitere a mesajelor între părți. Este vorba despre construirea încrederii, identificarea domeniilor în care pozițiile pot coincide și crearea condițiilor pentru ajungerea la un acord.

Totodată, el a subliniat că obiectivul final trebuie să fie nu doar încetarea actualelor acțiuni militare, ci și crearea condițiilor pentru o pace durabilă.