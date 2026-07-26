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26 Iulie 2026, 11:00
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Khan intenționează să conteste decizia de suspendare din funcția de procuror al CPI.

Karim Khan intenționează să conteste decizia de suspendare din funcția de procuror al Curții Penale Internaționale (CPI), adoptată de Adunarea Statelor Părți la Statutul de la Roma.

Khan intenționează să conteste decizia de suspendare din funcția de procuror al CPI.
Khan intenționează să conteste decizia de suspendare din funcția de procuror al CPI.

Despre aceasta a anunțat avocatul Khan, partener al firmei juridice americane Bindmans LLP, Tayaba Ali.

Khan consideră că Adunarea, luând decizia de suspendare, nu s-a bazat pe „concluzii legale și justificate”. Potrivit fostului procuror, acuzațiile împotriva sa au fost investigate timp de peste un an de către Biroul Serviciilor de Supraveghere Internă al ONU, care, presupus, nu a descoperit încălcări. În legătură cu aceasta, Khan intenționează să conteste măsura cu ajutorul „tuturor mecanismelor disponibile”.

La 24 iulie, președinta Adunării statelor părți la Statutul de la Roma, Paivi Kokuranta, a anunțat decizia de a-l suspenda pe Khan din funcție în legătură cu acuzațiile de hărțuire sexuală. Ea a precizat că pentru demiterea sa au votat 82 din cele 125 de țări membre ale CPI.

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