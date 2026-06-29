Kanye West a organizat un bal mascat de 400.000 de dolari.

Rapperul american Kanye West a plătit 400.000 de dolari pentru a-și sărbători ziua de naștere.

Pe 8 iunie, West a împlinit 49 de ani. Sărbătoarea a avut loc pe 28 iunie în complexul Palatului Versailles din Franța. Petrecerea a fost organizată sub forma unui bal mascat. La eveniment au participat peste 20 de prieteni ai artistului, transmite tmz.com.

În acea zi, soția lui Kanye West, modelul Bianca Censori, a apărut la petrecere într-un corset cu decolteu îndrăzneț. Ea a fost surprinsă de camere într-un corset satinat, culoarea pielii, cu un decolteu adânc, completat de pantofi cu platformă asortați, un inel și o piesă de cap cu pene. Modelul a pozat alături de rapper, care stătea pe un scaun. Kanye West a fost fotografiat purtând un costum negru din piele și o mască.