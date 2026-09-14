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eurointegration.com.ua logoeurointegration
14 Septembrie 2026, 15:21
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Kallas, despre atacul Rusiei la graniță: Rusia vrea să intimideze Europa, dar nu trebuie să ne fie frică

Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, consideră că atacul rusesc în apropierea graniței poloneze a fost un "mesaj pentru lumea occidentală".

Kallas, despre atacul Rusiei la graniță: Rusia vrea să intimideze Europa, dar nu trebuie să ne fie frică.
Kallas, despre atacul Rusiei la graniță: Rusia vrea să intimideze Europa, dar nu trebuie să ne fie frică.

Despre acest lucru, Kaja Kallas a declarat în timpul discuțiilor cu jurnaliștii înainte de începerea Summitului Arctic European din Finlanda, scrie eurointegration.com.ua.

Kallas susține că Uniunea Europeană nu trebuie să cedeze provocărilor și trebuie să continue să susțină Ucraina.

„Întrebarea este ce lecție trebuie să învățăm din acest mesaj? Consider că trebuie să acționăm invers, spune Kaja Kallas. Trebuie să demonstrăm că susținem Ucraina și că nu ne este frică, altfel Rusia va obține pur și simplu ceea ce își dorește, și anume supunerea Ucrainei. Iar după cum am remarcat deja în repetate rânduri, acesta nu este scopul lor final, de aceea trebuie să ne menținem ferm poziția".

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