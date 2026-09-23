Kallas a cerut un moratoriu privind atacurile în Marea Neagră din cauza amenințării unei crize.

Înalta Reprezentantă a UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, a cerut convenirea asupra unui moratoriu privind atacurile în Marea Neagră.

Potrivit acesteia, acest lucru este necesar pentru reluarea navigației în condiții de siguranță și a exporturilor de cereale ucrainene, scrie rbc.ua.

Kallas a declarat că UE susține încheierea unui nou acord privind cerealele din Marea Neagră, care va prevedea încetarea atacurilor în regiune.

„Prezentăm apelul Uniunii Europene pentru încheierea unui acord privind cerealele din Marea Neagră, cu introducerea unui moratoriu asupra atacurilor", a spus ea.

Kallas a afirmat că efectele agresiunii ruse se resimt mult dincolo de granițele Ucrainei.

Ea a amintit că creșterea bruscă a prețurilor la produsele agricole în 2022 a demonstrat importanța Mării Negre pentru comerțul internațional, securitatea energetică și alimentară.

Ucraina rămâne unul dintre cei mai mari exportatori de produse agricole din lume. Aceasta reprezintă 15% din exporturile mondiale de porumb, 10% de grâu, 15–20% de orz și circa jumătate din exporturile de ulei de floarea-soarelui. Aproape 90% din această producție este transportată prin coridorul Mării Negre, a remarcat șefa diplomației UE.

Totodată, Kallas a declarat că, din august, exporturile maritime s-au oprit practic din cauza intensificării atacurilor Rusiei, care au îngreunat sau au făcut imposibilă navigația comercială.

Probleme suplimentare pentru lanțurile globale de aprovizionare sunt cauzate de conflictul din Golful Persic și de consecințele schimbărilor climatice.

„Alimentele nu trebuie niciodată folosite ca armă de război", a subliniat Kallas.