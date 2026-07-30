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30 Iulie 2026, 11:48
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Jucăriile „colțunași” virale de pe TikTok s-au dovedit a fi periculoase pentru sănătate

Schișurile Squeezy contrafăcute, care conțin componente dăunătoare, au fost depistate în Marea Britanie.

Jucăriile „colțunași” virale de pe TikTok s-au dovedit a fi periculoase pentru sănătate.
Jucăriile „colțunași” virale de pe TikTok s-au dovedit a fi periculoase pentru sănătate.

Schișurile se vând într-o tavă de plastic realizată sub forma unui coș din bambus și reprezintă jucării moi, umplute cu gel, în formă de portofele sau de produse alimentare, scrie metro.co.uk.

În ultimul an, acestea au devenit foarte populare în rândul copiilor pe TikTok, deoarece pot fi colecționate și nu poți anticipa ce culoare va avea „colțunașul” din cutie.

Cu toate acestea, Autoritatea britanică pentru siguranța și standardele produselor a constatat că pe piață au ajuns versiuni contrafăcute, care conțin o concentrație excesivă a unei substanțe chimice toxice — benzen.

În cazul înghițirii, benzenul poate provoca greață, senzație de arsură și iritații ale pielii și ochilor. Pe termen lung, benzenul poate provoca o serie de afecțiuni: scăderea numărului de globule albe din sânge, care ajută organismul să lupte cu infecțiile, leucemie, afectarea ADN-ului, probleme cu inima și plămânii, convulsii, comă.

Reprezentanții Autorității au recomandat să se renunțe la jucărie, dacă aceasta emană un miros chimic puternic, iar pe ambalaj lipsesc indicații privind siguranța. Deținătorilor jucăriilor li s-a recomandat să păstreze astfel de obiecte într-un loc inaccesibil copiilor.

Sursă
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