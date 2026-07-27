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27 Iulie 2026, 18:41
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Joe Biden a slăbit considerabil în urma tratamentului pentru cancer metastatic

Fostul președinte al SUA, Joe Biden, a slăbit considerabil din cauza cancerului și a efectelor tratamentului. Terapia, însă, aduce rezultate vizibile.

Joe Biden a slăbit semnificativ în urma tratamentului pentru cancer metastatic.
Joe Biden a slăbit semnificativ în urma tratamentului pentru cancer metastatic.

Despre acest lucru informează publicația The Washington Post (WP), citând apropiați ai fostului președinte.

Potrivit ziarului, politicianul își petrece timpul în cerc restrâns de rude, prieteni vechi și asistenți de lungă durată, apărând rar în public. Potrivit apropiaților săi, viața fostului președinte este „umbrită de boală”. Joe Biden nu a înființat încă nicio organizație politică sau caritabilă în numele său. De asemenea, compania sa pentru strângerea de fonduri în vederea deschiderii bibliotecii prezidențiale din statul Delaware întâmpină dificultăți. În plus, consecințele bolii pun sub semnul întrebării turneul lui Biden pentru promovarea memoriilor sale, notează WP. Publicarea acestora este programată pentru 17 noiembrie.

În luna mai a acestui an, medicii i-au diagnosticat lui Joe Biden o formă agresivă de cancer de prostată. La doar câteva săptămâni, a început să ia medicamente, menționând că lucrează cu unul dintre cei mai buni chirurgi din țară și că prognosticul medicilor este bun. Luna trecută, Biden a suferit o operație pentru îndepărtarea celulelor canceroase de pe piele.

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