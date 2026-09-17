Jim Carrey, care nu a mai fost văzut de șapte luni, a revenit la un aspect „normal".

Legendarul Jim Carrey, după șapte luni de absență din spațiul public, a apărut din nou în fața camerelor de filmat – iar de această dată a risipit speculațiile fanilor despre existența unei posibile sosii.

Actorul în vârstă de 64 de ani a înregistrat un mesaj video de felicitare pentru prietenul său de lungă durată, comediantul Jeff Ross, și a apărut în fața camerei în stilul său obișnuit – cu mimica sa caracteristică, prezentarea energică și carisma recognoscibilă, relatează obozrevatel.com.

Ross a publicat videoul pe Instagram cu ocazia împlinirii vârstei de 61 de ani. Carrey nu s-a limitat la câteva cuvinte calde: i-a pregătit sărbătoritului un adevărat număr comic de "demascare", glumind pe seama aspectului său, a vârstei și chiar a succesului financiar. Apariția lui Carrey a atras o atenție deosebită și pentru că ultima dată fusese văzut la gala Premiilor César de la Paris, în februarie – atunci, înfățișarea celebrității a devenit motivul unor numeroase presupuneri conspiraționiste despre o sosie.

Felicitarea pentru Jeff Ross s-a dovedit a nu fi deloc sentimentală. Carrey a început cu o referire la „A șaptea pecete", în care personajul principal joacă șah cu Moartea, apoi a trecut la aspectul sărbătoritului.

„Acum 61 de ani s-a născut un băiat pe nume Jeff Ross. Nu vreau să spun că era un bebeluș urât, dar când s-a născut, Dumnezeu a pus-o pe mama lui să semneze un acord de confidențialitate. Iar în această privință nimic nu s-a schimbat. De fapt, a devenit și mai rău. Am văzut capete cu acnee chistică ce arătau mai bine", – a spus actorul.

Ulterior, Carrey a numit peștele-bulă animalul spiritual al lui Ross. Totuși, după o serie de glume dure, i-a acordat totuși meritul cuvenit prietenului său.

„Un lucru nu poate fi negat, Jeff. Ești amuzant. Ți-ai dedicat întreaga viață pentru a-i face pe oameni să râdă. Dacă ar fi fost și intenționat", – a adăugat Carrey.

Ultima dată s-a vorbit pe larg despre Carrey după ceremonia de decernare a Premiilor César, distincția cinematografică franceză, la Paris, în februarie 2026. Atunci actorul a primit o distincție pentru contribuția sa la cinematografie, însă atenția utilizatorilor rețelelor sociale a fost atrasă în primul rând de înfățișarea sa.

Unii utilizatori au scris chiar că adevăratul Carrey ar fi murit, iar în public ar apărea în locul lui o altă persoană. Totodată, nu au fost prezentate dovezi pentru această teorie conspiraționistă. Nici Carrey nu a confirmat-o public.