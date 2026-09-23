Jurnalistul Iuri Dudi a fost inclus pe lista „teroriștilor și extremiștilor”, gestionată de Rosfinmonitoring.

Lângă numele său din listă apare un asterisc — astfel sunt marcați în registru oamenii despre care există „informații privind implicarea lor în terorism”. Nu se știe despre vreun dosar intentat lui Iuri Dudi în baza unui articol „terorist”, transmite meduza.io.

În aprilie 2022, Ministerul Justiției l-a declarat pe Iuri Dudi „agent străin”. În vara anului 2025, pe numele lui Dud a fost deschis un dosar penal în baza articolului privind eschivarea de la îndeplinirea obligațiilor de „agent străin”. În noiembrie, el a fost condamnat în lipsă la un an și zece luni de colonie penală în acest dosar.

În aprilie 2026, pe canalul lui Dudi a fost publicat un interviu de aproape cinci ore cu comandantul „Corpului Voluntarilor Ruși” (CVR), Denis Kapustin. În Rusia, CVR este declarat „organizație teroristă”. Imediat după publicarea acestui interviu, șeful Comitetului de Investigații, Aleksandr Bastrîkin, a dispus „să fie dată o evaluare juridică” acțiunilor lui Dudi.