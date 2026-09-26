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libertatea.ro logolibertatea
26 Septembrie 2026, 21:15
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Italia vrea să amendeze pietonii pentru folosirea telefonului în timpul traversării străzii

Turiștii care folosesc telefonul mobil în timp ce traversează strada în Italia pot primi o amendă de cel puțin 75 de euro.

Italia vrea să amendeze pietonii pentru folosirea telefonului în timpul traversării străzii.
Italia vrea să amendeze pietonii pentru folosirea telefonului în timpul traversării străzii.

O astfel de măsură este prevăzută de proiectul de reformă a Codului rutier italian, însă noua regulă nu a fost încă adoptată, relatează libertatea.ro.

Utilizarea telefonului pe carosabil ar putea fi sancționată în Italia

Guvernul italian lucrează la o reformă amplă a Codului rutier și, potrivit proiectului aflat în discuție, intenționează să introducă măsuri și împotriva pietonilor neatenți.

Potrivit proiectului, pietonii care folosesc un smartphone sau alt dispozitiv electronic în timp ce traversează strada ori se deplasează pe carosabil și, din această cauză, sunt distrași, ar putea risca o amendă de cel puțin 75 de euro.

Înăsprirea regulilor vizează situațiile în care pietonii pășesc pe carosabil sau traversează drumul. Persoanele care merg pe trotuar vor putea în continuare să utilizeze telefonul.

Sunt prevăzute și excepții, în special situațiile de urgență. Utilizarea dispozitivelor prin sistem hands-free sau căști ar urma, de asemenea, să fie permisă, cu condiția ca persoana să poată auzi în continuare ce se întâmplă în jur.

Înainte de traversare, pietonii vor trebui să se asigure că este sigur

Utilizarea telefonului nu este singura modificare discutată. Potrivit proiectului, înainte de a traversa strada, pietonii vor trebui să se oprească și să se asigure că șoferii care se apropie i-au observat și, dacă este necesar, le acordă prioritate.

În timpul traversării, trebuie evitate și schimbările bruște sau imprevizibile ale direcției de deplasare. Încălcarea acestor reguli poate atrage, de asemenea, o amendă de 75 de euro.

Noua regulă nu este încă în vigoare. Este vorba despre un proiect inclus în reforma planificată a Codului rutier italian.

Ministerul Transporturilor a confirmat că lucrează la o revizuire amplă a legislației, iar propunerile se pot modifica pe parcursul procedurii.„

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