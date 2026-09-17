theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
eurointegration.com.ua logoeurointegration
17 Septembrie 2026, 15:47
48
Copiază linkul
Link copiat

Italia va elimina parțial taxa rutieră din cauza prețurilor ridicate la combustibil

Guvernul italian a anunțat eliminarea taxei rutiere pentru automobilele mici și motociclete în 2027.

Italia va elimina parțial taxa rutieră din cauza prețurilor ridicate la combustibil.
Italia va elimina parțial taxa rutieră din cauza prețurilor ridicate la combustibil.

Miercuri, Guvernul italian a anunțat anularea taxei rutiere pentru automobilele mici și motociclete. Această măsură va viza aproximativ 14,5 milioane de vehicule și ar putea costa bugetul de stat peste 2 miliarde de euro, scrie eurointegration.com.ua cu referire la reuters.com.

Premierul Giorgia Meloni a declarat că este vorba despre anularea „uneia dintre cele mai detestate taxe de italieni”.

Deocamdată nu este clar din ce surse va fi finanțată o asemenea excepție fiscală. Această decizie este considerată una dintre măsurile de câștigare a sprijinului alegătorilor înaintea alegerilor parlamentare din 2027. În prezent, partidele din coaliție sunt devansate în sondaje de formațiunile de centru-stânga, iar sprijinul pentru noul partid de extremă dreapta „Futuro Nazionale”, condus de fostul general Roberto Vannacci, este de asemenea în creștere.

Anterior, Guvernul italian, în încercarea de a atenua consecințele prețurilor ridicate la carburanți, a introdus și a prelungit o serie de măsuri de reducere a accizelor, pentru care au fost cheltuite circa 2,8 miliarde de euro.

Recent, termenul de aplicare a accizei reduse la motorină a fost prelungit până la 25 septembrie (cea precedentă urma să expire în această săptămână).

Comisia Europeană și FMI au criticat aceste măsuri, menționând că Italia ar trebui să direcționeze într-o mai mare măsură asemenea facilități către categoriile vulnerabile ale populației și să reducă impactul lor general asupra situației finanțelor publice.

Proiectul de buget estimează că datoria publică a Italiei va ajunge în acest an la aproape 139% din PIB, în acest caz aceasta va deveni țara cu cea mai mare datorie publică din zona euro, depășind Grecia.

Abonați-vă la știrile Point.md pe Google
Sursă
eurointegration.com.ua logoeurointegration
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Acest text a fost tradus cu ajutorul AI. Ați observat o greșeală?
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici