Italia va elimina parțial taxa rutieră din cauza prețurilor ridicate la combustibil.

Guvernul italian a anunțat eliminarea taxei rutiere pentru automobilele mici și motociclete în 2027.

Miercuri, Guvernul italian a anunțat anularea taxei rutiere pentru automobilele mici și motociclete. Această măsură va viza aproximativ 14,5 milioane de vehicule și ar putea costa bugetul de stat peste 2 miliarde de euro, scrie eurointegration.com.ua cu referire la reuters.com.

Premierul Giorgia Meloni a declarat că este vorba despre anularea „uneia dintre cele mai detestate taxe de italieni”.

Deocamdată nu este clar din ce surse va fi finanțată o asemenea excepție fiscală. Această decizie este considerată una dintre măsurile de câștigare a sprijinului alegătorilor înaintea alegerilor parlamentare din 2027. În prezent, partidele din coaliție sunt devansate în sondaje de formațiunile de centru-stânga, iar sprijinul pentru noul partid de extremă dreapta „Futuro Nazionale”, condus de fostul general Roberto Vannacci, este de asemenea în creștere.

Anterior, Guvernul italian, în încercarea de a atenua consecințele prețurilor ridicate la carburanți, a introdus și a prelungit o serie de măsuri de reducere a accizelor, pentru care au fost cheltuite circa 2,8 miliarde de euro.

Recent, termenul de aplicare a accizei reduse la motorină a fost prelungit până la 25 septembrie (cea precedentă urma să expire în această săptămână).

Comisia Europeană și FMI au criticat aceste măsuri, menționând că Italia ar trebui să direcționeze într-o mai mare măsură asemenea facilități către categoriile vulnerabile ale populației și să reducă impactul lor general asupra situației finanțelor publice.

Proiectul de buget estimează că datoria publică a Italiei va ajunge în acest an la aproape 139% din PIB, în acest caz aceasta va deveni țara cu cea mai mare datorie publică din zona euro, depășind Grecia.