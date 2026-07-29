Italia a redus accizele la motorină din cauza crizei energetice.

Italia a redus accizele la motorină. Decizia a fost luată pe fondul creșterii prețurilor la carburanți, protestelor în masă și îngrijorărilor legate de impactul scumpirii resurselor energetice asupra economiei.

Conform unui decret guvernamental, până pe 6 august prețul motorinei pentru consumatori va fi redus cu 0,17 euro pe litru. Măsura nu se aplică benzinei, informează economica.net.

Ministrul Finanțelor din Italia, Giancarlo Giorgetti, a declarat că implementarea acestei măsuri va costa statul aproximativ 125 milioane de euro, inclusiv facilități fiscale separate pentru transportatori și fermieri.

Potrivit acestuia, guvernul ar putea anunța măsuri suplimentare deja pe 4 august. Dacă situația se va înrăutăți, autoritățile vor lua în considerare reducerea facturilor la energie electrică și gaze.

Prim-ministra Giorgia Meloni a afirmat că reducerea accizelor nu rezolvă complet problema, însă reprezintă un „răspuns rapid și responsabil”, ținând cont de posibilitățile limitate ale bugetului și de situația internațională în continuă schimbare. Ea a asigurat că guvernul va continua să monitorizeze evoluția situației și, dacă va fi necesar, va adopta noi măsuri.

În luna martie, Italia a introdus deja o reducere temporară a accizelor pentru benzină și motorină. Măsura a fost prelungită de mai multe ori, după care a fost eliminată treptat. Aceasta a încetat să mai fie valabilă pe 3 iulie. Cheltuielile totale ale bugetului pentru acest program au fost de aproape 2 miliarde de euro.

Anterior, atât Comisia Europeană, cât și Fondul Monetar Internațional au criticat această practică, recomandând Italiei să sprijine țintit gospodăriile cele mai vulnerabile, în loc să reducă general taxele pe carburanți.

Potrivit datelor Ministerului Industriei din Italia, prețul mediu al carburanților la stațiile de autoservire de pe autostrăzile țării a ajuns la 1,982 euro pe litru de benzină și 2,185 euro pe litru de motorină, în timp ce pe 3 iulie aceste valori erau de 1,803 euro, respectiv 1,882 euro.