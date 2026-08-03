Italia nu a fost de acord cu declarația Ambasadei Rusiei la Roma, în care atacul terorist recent de la Moscova, într-un restaurant italian Balzi Rossi, a fost numit o încercare de „a speria italienii”.

Vicepremierul, șeful MAE al Republicii, Antonio Tajani, a numit această versiune „o minciună colosală”. Potrivit diplomatului italian, nu există logică, deoarece țara sa sprijină Ucraina, transmite rtvI.com.

„Afirmația că atacul asupra unui restaurant italian din Moscova a fost comis „pentru a-i speria pe italieni” este „o minciună colosală”. De ce „ucrainenii ar speria italienii”, dacă țara noastră sprijină Kievul?”, transmite Ansa citându-l pe Tajani, care a luat cuvântul la cafeneaua Caffè de La Versiliana din provincia Lucca.

Anterior, ambasada Rusiei în Italia a declarat că, „planificând un atac terorist într-una dintre cele mai bune restaurante italiene din Moscova, teroriștii de la Kiev au vrut să-i sperie pe italienii care lucrează în Rusia, să le arate că și ei se află sub țintă și că, în orice moment, pot deveni următoarea victimă a unor ticăloși”.

Explozia produsă într-un imobil de înălțime de pe Piața Kudrinskaya a avut loc seara, pe 1 august. Inițial, poliția a anunțat trei morți și 15 persoane rănite, iar ulterior Comitetul Național Antiterorist a precizat că rănile au fost suferite de 21 de persoane. Potrivit unor informații neconfirmate, numărul victimelor a crescut până la cinci. Ancheta califică explozia drept act terorist.