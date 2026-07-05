Italia a început controale ample în apartamentele destinate turiștilor.

Italia înăsprește controalele asupra pieței închirierilor pe termen scurt.

Garda Financiară (Guardia di Finanza) a lansat o campanie amplă pentru identificarea proprietarilor de imobile care ascund venituri, încalcă regulile de înregistrare a obiectelor sau nu respectă legislația fiscală, transmite logos-pres.md.

Decizia a fost luată după o serie de verificări în diferite regiuni ale țării, informează Idealista.

În provincia Brescia, inspectorii au descoperit un grup de proprietari care au închiriat locuințe ani de zile fără a declara veniturile. Potrivit Guardia di Finanza, s-au recuperat peste 750.000 de euro pentru buget. La Roma, autoritățile investighează o altă schemă.

În ajunul Anului Jubiliar, escrocii plasau pe servicii populare anunțuri de închiriere a unor apartamente inexistente, primeau avansuri și dispăreau.

Ancheta estimează un prejudiciu de câteva milioane de euro. Unul dintre principalele obiective ale verificărilor va fi respectarea cerințelor privind codul național de identificare al obiectului de cazare (CIN). Acesta este obligatoriu pentru toate obiectele de închiriere pe termen scurt: codul trebuie indicat în anunțurile de pe platformele online și afișat la fața locului. Pentru lipsa CIN sunt prevăzute amenzi de până la 8.000 de euro.

Din acest an, s-au schimbat și regulile pentru proprietarii mai multor imobile. Acum, deținătorii care închiriază trei sau mai multe obiecte trebuie să se înregistreze ca antreprenori, să obțină un număr TVA (Partita IVA) și să țină evidența fiscală corespunzătoare.

Anterior, pragul era de cinci obiecte. Controlul trece în format digital. Garda Financiară compară datele platformelor online cu declarațiile fiscale, iar o unitate specială UIPAR utilizează un sistem de analiză a riscurilor pentru a identifica cazurile suspecte. În centrul atenției sunt în primul rând cele mai mari orașe turistice, inclusiv Roma, Veneția și Florența.