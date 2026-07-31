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eurointegration.com.ua logoeurointegration
31 Iulie 2026, 11:07
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Italia a cerut închiderea spațiului Schengen pentru Spania din cauza afluxului de migranți

Ministrul Afacerilor Externe al Italiei, Antonio Tajani, a cerut închiderea zonei Schengen pentru Spania, după ce, pe 30 iulie, sute de migranți au traversat ilegal frontiera cu Marocul în enclava nord-africană Ceuta.

Italia a cerut închiderea spațiului Schengen pentru Spania din cauza afluxului de migranți.
Italia a cerut închiderea spațiului Schengen pentru Spania din cauza afluxului de migranți.

Despre acest lucru a scris el pe rețeaua de socializare X, transmite "Европейская правда".

Tajani a declarat că el „susține" închiderea zonei de liberă circulație cu Spania. Ministrul italian a argumentat acest lucru prin faptul că „imigrația ilegală și necontrolată reprezintă o amenințare la adresa securității naționale".

„Imaginile care sosesc din Ceuta arată că decizia guvernului de la Madrid de a acorda cetățenie spaniolă și, prin urmare, și europeană la peste 500.000 de imigranți ilegali este extrem de greșită și contribuie la traficul de persoane", a spus el.

La rândul său, premierul Italiei, Giorgia Meloni, a declarat că Italia nu va „sta cu mâinile în sân" în această situație.

„Convocăm instituțiile relevante și, în urma acestor întâlniri, suntem pregătiți să luăm măsuri – inclusiv de urgență – pentru a proteja granițele noastre și securitatea cetățenilor noștri, precum suspendarea aplicării Acordului Schengen cu Spania. Nu vom ceda nici măcar un milimetru în ceea ce privește imigrația ilegală: protecția granițelor noastre, lupta împotriva traficanților de persoane și asigurarea unei repatrieri eficiente vor rămâne, în continuare, politica acestui guvern", a asigurat ea.

Merită reamintit că, în luna iulie, Curtea Supremă a Spaniei a adoptat o decizie potrivit căreia migranții reținuți pe mare în timp ce încercau să ajungă la Ceuta sau Melilla nu pot fi returnați imediat în conformitate cu regimul special de refuz al traversării frontierei, aplicabil în aceste enclave.

În ultima săptămână, în Ceuta au pătruns 1.500 de migranți, care au traversat marea din Maroc.

Guvernul spaniol a declarat că va desfășura unități ale armatei în enclava sa nord-africană, Ceuta, pentru a consolida securitatea.


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