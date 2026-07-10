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10 Iulie 2026, 09:42
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Israelul a transmis SUA informații de spionaj despre planurile Iranului de a-l asasina pe Trump

Israelul a transmis SUA informații conform cărora Iranul a pregătit un plan pentru asasinarea președintelui Statelor Unite, Donald Trump, informează CNN, citând surse.

Israelul a transmis SUA informații de spionaj despre planurile Iranului de a-l asasina pe Trump.
Israelul a transmis SUA informații de spionaj despre planurile Iranului de a-l asasina pe Trump.

Potrivit surselor postului de televiziune, SUA au primit un nou avertisment săptămâna aceasta, care viza un plan concret. În ultimele săptămâni, Washingtonul a înregistrat un flux constant de informații despre posibile amenințări la adresa președintelui. Partea americană nu a reușit încă să verifice independent datele israeliene, notează cnn.com.

Câțiva oficiali americani consideră că raportul Israelului ar putea fi o încercare a prim-ministrului Benjamin Netanyahu de a influența deciziile Casei Albe și de a-l determina pe Donald Trump să intensifice acțiunile militare.

Pe 9 iulie, Trump a declarat jurnaliștilor, după summitul NATO de la Ankara, că ar putea deveni victima unei tentative de asasinat. Potrivit spuselor sale, el este „numărul unu pe lista iraniană de asasinate”.

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