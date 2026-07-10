Israelul a transmis SUA informații de spionaj despre planurile Iranului de a-l asasina pe Trump.

Israelul a transmis SUA informații conform cărora Iranul a pregătit un plan pentru asasinarea președintelui Statelor Unite, Donald Trump, informează CNN, citând surse.

Potrivit surselor postului de televiziune, SUA au primit un nou avertisment săptămâna aceasta, care viza un plan concret. În ultimele săptămâni, Washingtonul a înregistrat un flux constant de informații despre posibile amenințări la adresa președintelui. Partea americană nu a reușit încă să verifice independent datele israeliene, notează cnn.com.

Câțiva oficiali americani consideră că raportul Israelului ar putea fi o încercare a prim-ministrului Benjamin Netanyahu de a influența deciziile Casei Albe și de a-l determina pe Donald Trump să intensifice acțiunile militare.

Pe 9 iulie, Trump a declarat jurnaliștilor, după summitul NATO de la Ankara, că ar putea deveni victima unei tentative de asasinat. Potrivit spuselor sale, el este „numărul unu pe lista iraniană de asasinate”.