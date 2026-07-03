Iranul poartă negocieri privind livrările de petrol către Japonia.

Iranul a început negocierile cu companii japoneze privind vânzarea de petrol în cadrul unei excepții de 60 de zile de la sancțiunile SUA.

Totuși potențialii cumpărători cer o perioadă de autorizare mai lungă și garanții de securitate pentru nave.

Excepția de sancțiuni acordată în cadrul negocierilor de pace dintre Teheran și Washington a intrat în vigoare la 22 iunie și este valabilă până la 21 august, transmite epravda.com.ua, citând reuters.com.

Potrivit a două surse iraniene Reuters, trei cumpărători japonezi iau în considerare posibilitatea achiziționării de petrol iranian. Acestea ar putea fi primele livrări de acest fel către Japonia din 2019.

O sursă occidentală din industrie a confirmat că oficialii japonezi și iranieni poartă negocieri preliminare privind posibile vânzări. În același timp, un reprezentant al Ministerului Economiei, Comerțului și Industriei din Japonia a declarat că nu este la curent cu astfel de discuții.

Japonia, Coreea de Sud, India și țările Europei au încetat achizițiile de petrol iranian după înăsprirea sancțiunilor SUA în 2018, când Donald Trump a retras Statele Unite din acordul nuclear cu Iranul. În ultimii ani, principalul cumpărător de petrol iranian a rămas China.