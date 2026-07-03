theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
eurointegration.com.ua logoeurointegration
3 Iulie 2026, 21:11
822
Copiază linkul
Link copiat

Iranul poartă negocieri privind livrările de petrol către Japonia

Iranul a început negocierile cu companii japoneze privind vânzarea de petrol în cadrul unei excepții de 60 de zile de la sancțiunile SUA.

Iranul poartă negocieri privind livrările de petrol către Japonia.
Iranul poartă negocieri privind livrările de petrol către Japonia.

Totuși potențialii cumpărători cer o perioadă de autorizare mai lungă și garanții de securitate pentru nave.

Excepția de sancțiuni acordată în cadrul negocierilor de pace dintre Teheran și Washington a intrat în vigoare la 22 iunie și este valabilă până la 21 august, transmite epravda.com.ua, citând reuters.com.

Potrivit a două surse iraniene Reuters, trei cumpărători japonezi iau în considerare posibilitatea achiziționării de petrol iranian. Acestea ar putea fi primele livrări de acest fel către Japonia din 2019.

O sursă occidentală din industrie a confirmat că oficialii japonezi și iranieni poartă negocieri preliminare privind posibile vânzări. În același timp, un reprezentant al Ministerului Economiei, Comerțului și Industriei din Japonia a declarat că nu este la curent cu astfel de discuții.

Japonia, Coreea de Sud, India și țările Europei au încetat achizițiile de petrol iranian după înăsprirea sancțiunilor SUA în 2018, când Donald Trump a retras Statele Unite din acordul nuclear cu Iranul. În ultimii ani, principalul cumpărător de petrol iranian a rămas China.

Sursă
eurointegration.com.ua logoeurointegration
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici