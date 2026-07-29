Iranul plănuia să atace Ucraina cu rachete balistice.

Iranul a luat în considerare un atac cu rachete asupra unui port maritim ucrainean ca răspuns la atacul asupra navei sale din Marea Caspică.

Potrivit publicației The New York Times, sâmbătă Ucraina a lovit o navă comercială iraniană în Marea Caspică. În urma atacului a murit un marinar civil, iar un alt membru al echipajului a fost rănit, transmite rbc.ua.

Kievul a acuzat Iranul și Rusia de sprijin reciproc în operațiunile militare. Oficialii iranieni au promis un răspuns după atac.

Sursa, care cunoaște datele de informații, a declarat publicației că Iranul ar fi putut lansa o rachetă balistică cu o încărcătură mică asupra Ucrainei. Ținta ar fi fost aleasă simbolic – pentru a provoca un prejudiciu relativ mic.

Potrivit altor oficiali, probabil ținta ar fi fost unul dintre porturile ucrainene de la Marea Neagră.

Orice rachetă lansată din Iran asupra Ucrainei ar fi dus la o escaladare bruscă. Acest lucru este deosebit de riscant, având în vedere alianța Teheranului cu Rusia și tensiunile dintre Iran și Ucraina.

Cum a fost aplanat conflictul

Oficialii iranieni sperau să încheie conflictul cu un răspuns propriu. În același timp, diplomații occidentali avertizau că reacția Ucrainei este greu de prezis.

Duminică, ministrul afacerilor externe al Iranului, Abbas Araghchi, a numit atacul asupra navei o încălcare a Cartei ONU. Potrivit lui, scopul atacului a fost de a atrage Europa în războiul Iranului împotriva Statelor Unite.

„Acest lucru nu poate rămâne fără răspuns", a scris Araghchi pe rețelele sociale.

Marți a avut loc o convorbire între ministrul afacerilor externe al Ucrainei, Andrii Sibiha, și Abbas Araghchi.

După discuție, publicația scrie că șeful MAE iranian a spus că ministrul ucrainean a calificat atacul asupra navei drept neintenționat.

„Iranul nu dorește, de asemenea, escaladarea, dar a subliniat clar că orice atac asupra cetățenilor sau intereselor noastre este inacceptabil. Trebuie să existe o compensație pentru pagube", a scris Araghchi.

În aceeași zi, ministrul afacerilor externe al Iranului a discutat cu șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas. Părțile au discutat modalități de reducere a tensiunilor în regiune.

De ce Iranul s-a abținut

Un analist apropiat guvernului iranian, Mehdi Rahmati, a spus că o parte dintre politicienii iranieni au cerut un răspuns dur Ucrainei. Alții au recomandat abțăinere.

„Ucraina nu este o țară mică, neînsemnată. Are experiență în război și sprijin logistic din America și Europa. Nu vom câștiga nimic deschizând un nou front în război", a spus Rahmati.

Reamintim că ministrul afacerilor externe al Ucrainei, Andrii Sibiha, a sunat imediat după amenințările Teheranului de a lovi Ucraina.

El a subliniat că acțiunile Kievului sunt exclusiv pentru apărarea împotriva agresiunii ruse și a îndemnat Iranul să renunțe la sprijinul acordat războiului Rusiei.

Potrivit RBC-Ucraina, după aceasta, Teheranul a confirmat că nu dorește escaladarea cu Ucraina. În același timp, Iranul a subliniat că pagubele aduse navei lor trebuie compensate.