Iranul evacuează de urgență petrolul după amenințările lui Trump cu blocada porturilor.

În ultimele 24 de ore, Iranul a trimis pe mare petroliere cu aproximativ 11 milioane de barili de petrol.

Aceasta pe fondul unei noi escaladări a relațiilor cu SUA și a declarațiilor președintelui Donald Trump privind posibila reluare a blocadei porturilor iraniene.

Conform datelor sistemelor de monitorizare a navelor, din porturile iraniene au plecat cinci supertancuri și un tanc clasa Suezmax. Patru nave transmiteau semnale despre locația lor în Golful Oman, iar una se afla pe 9 iulie în apropierea Strâmtorii Ormuz, transmite nv.ua.

Mișcarea tancurilor s-a intensificat după ce militarii americani au efectuat pentru a doua oară în două zile lovituri asupra Iranului, ca răspuns la atacurile Teheranului asupra navelor comerciale. Aceasta a pus în pericol acordul fragil dintre țări privind dezescaladarea. Din cauza creșterii tensiunilor, alți operatori au început să evite rutele riscante, iar traficul prin Strâmtoarea Ormuz a fost practic oprit.

Noul val de instabilitate s-a reflectat pe piața mondială a petrolului. Pe 9 iulie, prețurile petrolului la Londra se apropiau de 79 de dolari pe baril, iar în decurs de o săptămână au crescut cu aproape 9%.

Volumul de 11 milioane de barili corespunde aproximativ exportului săptămânal de petrol iranian înainte de agravarea completă a situației. În același timp, încă nu se știe dacă Teheranul va reuși să găsească cumpărători pentru aceste livrări.

La începutul acestei săptămâni, zeci de milioane de barili de petrol iranian au rămas pe tancuri după ce SUA au anulat excepția de la sancțiuni care permitea Iranului să vândă petrol pe piața internațională.

Prețurile petrolului au crescut și după schimbul de lovituri între Washington și Teheran și reluarea restricțiilor americane privind exportul de petrol iranian.

Pe 8 iulie, Statele Unite au anunțat lovituri asupra a peste 80 de ținte din Iran după atacurile asupra navelor comerciale din apropierea Strâmtorii Ormuz. Ca răspuns, Iranul a declarat lovituri asupra obiectivelor militare americane din Orientul Mijlociu.