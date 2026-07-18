Iranul atacă nave în Strâmtoarea Ormuz și susține că acestea sar pe mine.

Potrivit Corpului Gărzilor Revoluției Islamice din Iran, două petroliere au lovit mine și au explodat în Strâmtoarea Ormuz.

Militarii americani resping această informație ca fiind falsă, scrie bild.de.

„Două petroliere care au încercat să traverseze un câmp minat în sudul strâmtorii Ormuz, după ce au fost induse în eroare de serviciile speciale americane, au explodat și au luat foc”, se spunea inițial într-un comunicat al Corpului Gărzilor Revoluției Islamice (CGRI), citat de agenția iraniană de presă Irna pe Telegram. Totuși, armata SUA a negat imediat această afirmație. Comandamentul regional Centcom, responsabil pentru zonă, a scris pe X: „Aceasta, ca și majoritatea afirmațiilor Corpului Gărzilor Revoluției Islamice este o minciună”.

CGRI a anunțat ulterior că a oprit patru nave care încercau să treacă prin strâmtoarea Ormuz. „În ultimele ore, patru nave, încălcând regulile și cu sprijinul armatei teroriste a SUA, au încercat să traverseze strâmtoarea Ormuz. Toate cele patru nave au fost oprite în urma unei operațiuni combinate cu rachete și drone”, se arăta într-un comunicat difuzat de televiziunea de stat.

Regimul mulahilor a blocat strâmtoarea Ormuz, extrem de importantă pentru navigația internațională, la începutul războiului cu SUA. Iranul atacă navele care trec prin zonă și a instalat mine în strâmtoare. După o scurtă perioadă de armistițiu între Washington și Teheran și o nouă escaladare, strâmtoarea este din nou închisă de o săptămână. Ca răspuns, SUA au reluat blocada porturilor iraniene.