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media.az logomedia
13 Septembrie 2026, 11:00
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Iranul a transmis SUA șapte condiții pentru deschiderea Strâmtorii Ormuz

Iranul a transmis părții americane, prin intermediari, șapte condiții de a căror îndeplinire depinde deschiderea Strâmtorii Ormuz

Iranul a transmis SUA șapte condiții pentru deschiderea Strâmtorii Ormuz.
Iranul a transmis SUA șapte condiții pentru deschiderea Strâmtorii Ormuz.

„Iranul a transmis părții americane, prin intermediari, 7 condiții pentru deschiderea Strâmtorii Ormuz, iar până când aceste 7 condiții, aprobate de autoritățile superioare ale Republicii Islamice Iran, nu vor fi îndeplinite, Strâmtoarea Ormuz va rămâne închisă. Astfel, acordul dintre Iran și Oman nu înseamnă deschiderea Strâmtorii Ormuz”, a menționat interlocutorul agenției, relatează media.az

Potrivit acestuia, deschiderea strâmtorii depinde în totalitate de acțiunile Washingtonului.

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