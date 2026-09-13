Iranul a transmis SUA șapte condiții pentru deschiderea Strâmtorii Ormuz.

Iranul a transmis părții americane, prin intermediari, șapte condiții de a căror îndeplinire depinde deschiderea Strâmtorii Ormuz

„Iranul a transmis părții americane, prin intermediari, 7 condiții pentru deschiderea Strâmtorii Ormuz, iar până când aceste 7 condiții, aprobate de autoritățile superioare ale Republicii Islamice Iran, nu vor fi îndeplinite, Strâmtoarea Ormuz va rămâne închisă. Astfel, acordul dintre Iran și Oman nu înseamnă deschiderea Strâmtorii Ormuz”, a menționat interlocutorul agenției, relatează media.az

Potrivit acestuia, deschiderea strâmtorii depinde în totalitate de acțiunile Washingtonului.