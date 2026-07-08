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bbc.com logobbc
8 Iulie 2026, 12:38
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Iranul a răspuns loviturilor nocturne ale SUA: A atacat bazele americane din regiune

Corpul Gardienilor Revoluției Islamice din Iran (CGRI) a anunțat că, drept răspuns la loviturile masive ale SUA, forțele aeriene și marina sa au atacat 85 de obiective militare americane cheie în portul Salman.

Iranul a răspuns loviturilor nocturne ale SUA: A atacat bazele americane din regiune.
Iranul a răspuns loviturilor nocturne ale SUA: A atacat bazele americane din regiune.

Militarii iranieni susțin că au lovit și baza aeriană „Ali al-Salem” din Kuweit, transmite bbc.com.

Mai devreme, în cursul dimineții, Statele Unite au efectuat o serie de lovituri „puternice” asupra unor ținte militare din Iran, după ce mai multe nave comerciale au fost atacate de forțele iraniene, a anunțat Comandamentul Central (CENTCOM).

Reînceperea atacurilor între Iran și SUA are loc pe fondul summitului NATO de la Ankara, la care participă președintele american Donald Trump. Cu o zi înainte, SUA au reintrodus sancțiunile asupra petrolului iranian, după care prețurile acestuia au început din nou să crească.

Sursă
bbc.com logobbc
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