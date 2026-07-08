Iranul a răspuns loviturilor nocturne ale SUA: A atacat bazele americane din regiune.

Corpul Gardienilor Revoluției Islamice din Iran (CGRI) a anunțat că, drept răspuns la loviturile masive ale SUA, forțele aeriene și marina sa au atacat 85 de obiective militare americane cheie în portul Salman.

Militarii iranieni susțin că au lovit și baza aeriană „Ali al-Salem” din Kuweit, transmite bbc.com.

Mai devreme, în cursul dimineții, Statele Unite au efectuat o serie de lovituri „puternice” asupra unor ținte militare din Iran, după ce mai multe nave comerciale au fost atacate de forțele iraniene, a anunțat Comandamentul Central (CENTCOM).

Reînceperea atacurilor între Iran și SUA are loc pe fondul summitului NATO de la Ankara, la care participă președintele american Donald Trump. Cu o zi înainte, SUA au reintrodus sancțiunile asupra petrolului iranian, după care prețurile acestuia au început din nou să crească.