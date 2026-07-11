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focus.ua logofocus
11 Iulie 2026, 10:36
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Iranul a început în regim secret reconstrucția instalațiilor nucleare după loviturile SUA

În urma atacurilor lansate de SUA și Israel, conducerea Iranului depune eforturi pentru reluarea programului său nuclear.

Iranul a început în regim secret reconstrucția instalațiilor nucleare după loviturile SUA.
Iranul a început în regim secret reconstrucția instalațiilor nucleare după loviturile SUA.

Ultimele imagini din satelit indică probabil începutul lucrărilor corespunzătoare, transmite focus.ua.

Pe imaginile obținute din spațiu se observă prezența tehnicii grele în apropierea obiectivelor anterior lovite, considerate legate de programul nuclear al Iranului. Despre aceasta raportează CNN.

Jurnaliștii susțin că au primit o serie de imagini din satelit de la compania Vantor. Pe acestea au fost surprinse mai multe teritorii unde, conform datelor disponibile, se desfășurau lucrări în cadrul programului nuclear iranian.

Pe imaginile din 7 iulie, realizate în apropierea satului Parchin, unde se vede conturul caracteristic al unui obiect subteran, se observă prezența oamenilor și a tehnicii în apropierea perimetrului obiectivului. O situație similară este observată în alte trei teritorii, unde probabil se află capacități pentru producerea sau îmbogățirea uraniului.

O situație asemănătoare este observată în apropierea obiectivelor legate de complexul nuclear de la Natanz. Acolo, pe imaginile din satelit, se remarcă un număr mare de camioane care intră într-un depozit subteran situat în munți.

Jurnaliștii notează că o astfel de activitate a autorităților iraniene indică încălcarea condițiilor anterior convenite cu SUA, chiar înainte ca Donald Trump să declare că declarația „și-a pierdut valabilitatea” și SUA să înceapă o nouă serie de lovituri. În memorandumului semnat anterior se menționa că Teheranul era obligat să nu încerce să dezvolte sau să achiziționeze arme nucleare.

Iranul a început în regim secret reconstrucția instalațiilor nucleare după loviturile SUA

Iranul a început în regim secret reconstrucția instalațiilor nucleare după loviturile SUA

Sursă
focus.ua logofocus
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