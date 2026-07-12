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12 Iulie 2026, 13:45
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Iranul a atacat țările din Golful Persic

După noul val de lovituri al SUA asupra Iranului, Teheranul a atacat țările din Golful Persic și Iordania. Gărzile Revoluționare au bombardat a doua navă în Strâmtoarea Ormuz.

Iranul a atacat țările din Golful Persic.
Iranul a atacat țările din Golful Persic.

În mai multe țări din Golf, aliate ale SUA, în noaptea de sâmbătă spre duminică, 12 iulie, după un nou val de lovituri americane asupra Iranului, a fost anunțată alertă aeriană, transmite dw.com.

Sirenele de alarmă au răsunat în Bahrain; Ministerul de Interne a îndemnat locuitorii să păstreze calmul și să se adăpostească într-un loc sigur. În Emiratele Arabe Unite, Ministerul Apărării a declarat că forțele antiaeriene resping atacuri cu rachete și drone, iar populația a fost avertizată despre amenințarea unui atac cu rachete.

Autoritățile din Qatar, într-un mesaj adresat populației pe rețeaua socială X, au caracterizat situația ca fiind serioasă: Ministerul de Interne a îndemnat locuitorii să rămână acasă, să nu iasă pe stradă și să stea departe de ferestre și spații deschise.

În capitala Qatarului, Doha, jurnaliștii agenției de presă AFP au auzit explozii și au observat interceptarea unor rachete deasupra orașului; locuitorilor le-au fost trimise mesaje pe telefoane cu îndemnul de a rămâne în locuri sigure. Ministerul Apărării al țării a declarat că a respins un atac cu rachete.

Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice a anunțat lovituri asupra bazelor americane din regiune și asupra unei nave în Strâmtoarea Ormuz

Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) din Iran a anunțat că a lovit cu rachete balistice baza aeriană americană Al-Udeid din Qatar, distrugând, potrivit propriilor afirmații, centrul de întreținere a avioanelor de vânătoare și punctul de comandă, precum și portul Duqm din Oman, care, susține Teheranul, este folosit de portavioane americane.

IRGC susține, de asemenea, că a atacat „obiective cheie ale infrastructurii militare” de la baza aeriană Prințul Hassan din Iordania, unde, potrivit acestora, rachete balistice au distrus punctul de comandă și hangarele pentru drone MQ-9. Până în prezent, nu există confirmări independente ale acestor declarații.

Într-un comunicat al Teheranului se menționează că a fost scos din funcțiune al doilea vas în ultimele 24 de ore în Strâmtoarea Ormuz.

Noaptea trecută, militarii americani au efectuat al treilea val de lovituri asupra Iranului în această săptămână. Potrivit Comandamentului Central al Forțelor Armate ale SUA (CENTCOM), au fost lovite aproximativ 140 de ținte militare: poziții de rachete și drone, obiective navale, depozite de muniții, noduri de comunicații și stații ale pazei de coastă. Lovitura a urmat după ce IRGC-ul iranian a atacat o navă în Strâmtoarea Ormuz.

Sursă
dw.com logodw
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