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12 Iulie 2026, 17:30
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Iranul a atacat obiective militare americane din cinci țări

Forțele armate ale Iranului, ca răspuns la loviturile SUA, au lansat o serie de atacuri cu rachete și drone asupra obiectivelor militare americane din Iordania, Kuweit, Bahrain, Qatar și Oman.

Iranul a atacat obiective militare americane din cinci țări.
Iranul a atacat obiective militare americane din cinci țări.

În Kuweit, militarii iranieni au atacat cu drone sistemul de rachete Patriot, un depozit de muniții și un radar militar american. Un alt val de drone a lovit centrul de comunicații și un radar militar în Bahrain, relatează Press TV.

De asemenea, Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) din Iran a anunțat un atac asupra bazei aeriene Al-Udeid, utilizată de Statele Unite în Qatar. Au fost lovite atelierele de întreținere a avioanelor de vânătoare și centrul de comandă. Partea iraniană a atacat centre logistice și platforme de realimentare pentru portavioanele Marinei SUA în portul Duqm din Oman.

Comandamentul Central al Forțelor Armate ale SUA (CENTCOM) a declarat pe 11 iulie încheierea celui de-al treilea val de lovituri asupra Iranului. Acolo s-a precizat că, în timpul celor trei serii de atacuri, efectuate de la începutul săptămânii, Statele Unite au lovit peste 300 de ținte în Iran. Printre țintele atacurilor se numără depozite de rachete și drone iraniene, depozite de muniții, rețele de comunicații și puncte de observație de pe coastă.

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