Iranul a amenințat că va lovi navele militare ale SUA în Strâmtoarea Ormuz.

Iranul a declarat că va efectua atacuri asupra navelor americane care vor încerca să modifice coridoarele de navigație în vigoare sau să sprijine o blocadă maritimă.

Despre aceasta, luni a declarat consilierul superior al liderului suprem al Iranului, Mohsen Rezaei. Potrivit acestuia, țara va lovi orice navă militară americană care va încerca să impună un alt traseu prin Strâmtoarea Ormuz decât cel permis de Teheran, transmite euronews.com.

„Nu vom permite deschiderea unui al doilea coridor. Chiar dacă SUA vor trimite nave militare, noi le vom lovi”, a spus Rezaei într-un interviu pentru presa de stat din Iran.

El a amenințat, de asemenea, că va lovi nave americane și baze, dacă SUA vor continua blocada maritimă a Iranului.

„Navele și bazele americane vor fi, cu siguranță, expuse unui pericol serios. Nu vom sta cu mâinile în sân și vom privi cum SUA continuă blocada maritimă”, a adăugat el.

Între timp, președintele SUA, Donald Trump, a declarat luni că se așteaptă ca negocierile să înceapă în termen de o zi sau două. Totodată, anterior el a amenințat că noile negocieri preconizate vor reprezenta pentru Teheran „ultima șansă” de a încheia un acord înainte de lovituri devastatoare asupra țării. Iranul a respins imediat mesajele privind negocieri noi, declarând că Republica Islamică elaborează în prezent un traseu temporar pentru navigație prin Strâmtoarea Ormuz doar cu Omanul.

Reprezentantul MAE al Iranului, Esmail Bagaei, a subliniat că Strâmtoarea Ormuz, cale maritimă strategică prin care, înainte de izbucnirea războiului, trecea aproximativ o cincime din totalul livrărilor de petrol și gaze naturale, „va rămâne închisă până când nu vor înceta încălcările din partea SUA”.