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bbc.com logobbc
26 Iulie 2026, 10:12
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Iranul a acuzat Ucraina de atac asupra unei nave comerciale iraniene

Ministerul Afacerilor Externe al Iranului a declarat că în Marea Caspică sâmbătă dimineață, a avut loc un atac asupra unei navei comerciale, în urma căruia un marinar a murit, iar altul a fost rănit.

Iranul a acuzat Ucraina de atac asupra unei nave comerciale iraniene.
Iranul a acuzat Ucraina de atac asupra unei nave comerciale iraniene.

Teheranul afirmă că acest atac demonstrează o „abordare irațională și ostilă” a Kievului față de Iran, transmite bbc.com.

MAE al Iranului a anunțat că țara își va apăra interesele și securitatea națională în conformitate cu principiul autoapărării conform dreptului internațional.

Anterior, sâmbătă, președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, comentând ultimele lovituri ale armatei ucrainene, a menționat printre altele că au fost lovite „nave care erau implicate în transportul de încărcături militare din Iran”.

Sursă
bbc.com logobbc
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