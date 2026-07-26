Iranul a acuzat Ucraina de atac asupra unei nave comerciale iraniene

Ministerul Afacerilor Externe al Iranului a declarat că în Marea Caspică sâmbătă dimineață, a avut loc un atac asupra unei navei comerciale, în urma căruia un marinar a murit, iar altul a fost rănit.

Iranul a acuzat Ucraina de atac asupra unei nave comerciale iraniene.