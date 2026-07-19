Iran a lovit ținte militare americane în Kuweit

Corpul Gărzilor Revoluției Islamice (CGRI), unitățile de elită ale forțelor armate ale Iranului, a lansat noi atacuri asupra unor obiective militare americane în două baze din Kuweit.

Declarația militarilor a fost prezentată de compania iraniană de televiziune și radio IRIB.

„Armata Republicii Islamice Iran a lovit cu drone depozitul de muniții al SUA din tabăra Al-Udayri, precum și hangarele cu echipamente și personalul bazei Ali al-Salem din Kuweit”, au precizat forțele Quds.

Anterior, Comandamentul Central al Forțelor Armate ale SUA (CENTCOM) a anunțat începutul unei noi serii de lovituri pe teritoriul Iranului. Explozii au fost auzite în regiunile sudice ale țării. Potrivit presei iraniene, exploziile au avut loc în orașele Bandar Abbas, Sirik și Hadjiabad, precum și pe insula Qeshm.

Pe 18 iulie, Forțele Armate ale Iranului, ca răspuns la acțiunile SUA, au lovit de mai multe ori rafinăria companiei petroliere kuweitiene (KPC). Agenția de stat kuweitiană a raportat victime.