Fostul președinte al Ucrainei, Viktor Ianukovici, care a fugit în Rusia, trăiește împreună cu soția sa într-o reședință din Soci și călătorește prin țară sub numele „Oleg Leonov”.

Informațiile sunt făcute publice într-o investigație a postului ucrainean „Televiziunea Toronto”.

Fostul președinte al Ucrainei, Viktor Ianukovici, care în februarie 2014 a fugit în Rusia și a fost demis din funcție, se presupune că locuiește într-o reședință din Soci împreună cu soția sa, Liubov Polejai, și călătorește prin Rusia sub numele „Leonov Oleg Nicolaevici”. Despre aceasta se anunță într-un video publicat sâmbătă, 25 iulie, pe pagina de YouTube a postului de televiziune ucrainean „Televiziunea Toronto”, transmite dw.com.

Potrivit autorilor materialului, în anchetă au fost folosite date din registrele de stat rusești, scurgeri de baze de date, precum și informații despre zboruri, date de pe portalul „Gosuslugi” și fotografii din surse deschise.

În particular, utilizarea pseudonimului de către Ianukovici în video este confirmată indirect de faptul că data nașterii persoanei pe numele căreia este întocmit pașaportul cu acest F.I.O. coincide cu data nașterii fostului președinte al Ucrainei, iar, de asemenea, de faptul că Leonova este numele de fată al mamei sale.

Pe nume soției lui Ianukovici sunt înregistrate proprietăți imobiliare

Polejai, la rândul ei, afirmă că folosește în Rusia numele de fată Sadîkova și locuiește într-un complex „Blagodat” din Soci, cu o suprafață de 30 de mii de metri pătrați. Ei îi aparțin și terenurile învecinate cu acesta, inclusiv 337 de hectare de terenuri agricole și un sanatoriu de balneologie abandonat.

O parte din terenurile soției Libov Polejai a fost dată în arendă complexului agroindustrial numit după Tkačev — una dintre cele mai mari companii agroindustriale din țară. Tot acolo, în perioada 2015-2025, ea a lucrat ca manager. Salariul ei, potrivit videoului, era de aproximativ 50 de mii de ruble pe lună. Autorii anchetei consideră că angajarea ar fi putut fi una fictivă.

Fiul lui Ianukovici locuiește împreună cu familia sub numele de familie Sokolov

În plus, angajații „Televiziunii Toronto” susțin că fiul fostului președinte al Ucrainei, Alexandr, împreună cu familia, locuiește în Rusia sub numele de familie Sokolov. Soția sa, Elena, se afirmă că deține peste 27 de mii de metri pătrați de proprietăți imobiliare, iar în 2024 a ținut în depozite aproximativ 3,5 milioane de dolari. Totodată, se menționează că ea și cei doi fii ai lor, împreună cu Alexandr Ianukovici, au cetățenie din Emiratele Arabe Unite.

Autorii videoului au mai comunicat că, până în mai 2026, Alexandr a avut acces la sistemul de recunoaștere și urmărire a fețelor, pe care îl folosesc serviciile speciale rusești, precum și la drepturi de editare. În plus, în anii 2022-2023, el a zburat din Moscova la Soci și înapoi împreună cu șeful celei de-a 5-a direcții a FSB, Serghei Beseda, și cu adjunctul acestuia, Anatolii Boluih. Cu ei la bord s-ar fi aflat fostul procuror general al Ucrainei, Viktor Pșonka, împreună cu soția. Ei au folosit documente pe numele lui Viktor și Olga Fedoroov.

În februarie 2025, publicația „Vajniie istorii” scria că în spatele celui mai mare exportator de cărbune de pe teritoriile Ucrainei ocupate de Rusia se află Alexandr Ianukovici. Se menționează că marfa era expediată în principal în Turcia, iar plata pentru aceasta intra în conturile unui offshore din Insulele Virgine Britanice. Datorită acestui fapt, fiul fostului președinte al Ucrainei ar fi câștigat miliarde de ruble, au scris jurnaliștii.