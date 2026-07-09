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9 Iulie 2026, 23:59
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Inundațiile din China au ucis animalele de la o grădină zoologică

În Regiunea Autonomă Guangxi Zhuang din China, inundațiile au ucis peste 100 de animale dintr-o grădină zoologică.

Inundațiile din China au ucis animalele de la o grădină zoologică.
Inundațiile din China au ucis animalele de la o grădină zoologică.

Incidentul a avut loc în districtul urban Guigang. Teritoriul grădinii zoologice a fost aproape complet inundat. Curentul apei a luat cu el toate animalele erbivore. În același timp, unii prădători din cuști, inclusiv trei lei, nu au supraviețuit, transmite thepaper.cn.

Potrivit estimărilor preliminare, inundația a cauzat instituției daune în valoare de 4 milioane de yuani (aproximativ 590.000 de dolari).

În orașul Hangzhou, din estul Chinei, din cauza inundațiilor, sute de șerpi veninoși au scăpat de la o fermă și au început să atace oamenii.

La începutul lunii iulie, taifunul „Maysak” a provocat ploi torențiale, ceea ce a făcut ca nivelul apei în multe râuri din Regiunea Autonomă Guangxi Zhuang să depășească pragul de pericol. De asemenea, a avut loc o rupere a digului la barajul Liulan.

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